G7 vão avançar com uma parceria global para criar mais infraestruturas

Os países mais industrializados do mundo estão reunidos até terça feira.



Os G7 avançaram ainda com novo embargo à Rússia, desta vez às importações de ouro.



Os investimentos agora anunciados serão em redes digitais, saúde, proteção do ambiente e apoio à inclusão das mulheres na economia.