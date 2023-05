G7. Zelensky lamenta "tragédia" de Bakhmut, EUA oferecem novo apoio à Ucrânia

"É uma tragédia", reconheceu Zelensky na cidade japonesa de Hiroshima, onde se deslocou para participar na cimeira do G7., acrescentou, falando numa cidade destruída, mas sem confirmar as alegações russas.Pouco depois das palavras do líder ucraniano, o seu porta-voz veio esclarecer que o presidente negou, com os seus comentários, que Bakhmut tivesse já caído em mãos russas, tendo apenas realçado o estado devastador em que se encontra a cidade.

Após as declarações deste domingo, Zelensky dirigiu-se ao memorial da paz de Hiroshima, onde colocou flores em homenagem às vítimas do primeiro bombardeamento nuclear do mundo.

As declarações chegam depois de, descrevendo-a num comunicado nodo Kremlin como a "libertação" de Bakhmut.O mais recente ataque à cidade foi liderado pelos mercenários do Grupo Wagner, cujo líder Yevgeny Prigozhin disse ter finalmente expulsado os últimos ucranianos de Bakhmut.

“Não vos vamos abandonar”

No último dia da cimeira do G7, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aproveitou para anunciar um novo pacote de ajuda militar de 375 milhões de dólares à Ucrânia, incluindo munições, treinos, artilharia e veículos blindados.O líder da Casa Branca transmitiu a Zelensky que Washington está a fazer tudo ao seu alcance para fortalecer a defesa da Ucrânia contra a Rússia., vincou.Joe Biden afirmou ainda que os Estados Unidos e os restantes aliados de Kiev “não vão vacilar” durante esta guerra., acrescentou o presidente norte-americano.Zelensky agradeceu aos Estados Unidos pelo novo pacote de apoio militar e pela assistência financeira dos EUA à Ucrânia, que soma já 37 mil milhões de dólares.

c/ agências