Gabão. Melhor apoio que Europa pode dar é "apoiar os processos de industrialização"

Para Fernando Jorge Cardoso, “o melhor ato de solidariedade que a Europa pode ter não é dar dinheiro que vai acabar por ir parar às mãos das elites dirigentes e dos seus amigos, mas sim apoiar os processos de industrialização desses mesmos países”.



Desta forma, poderá dar-se “o crescimento de classes médias estruturadas na produção, no comércio e nos serviços e não na ajuda ao desenvolvimento”.



“A Europa precisa das matérias-primas que são exportadas por África e África necessita de reelaborar essas matérias-primas, acrescentar-lhes valor e dar emprego à sua gente”, algo que “não é muito interessante para os políticos no poder, apesar de eles não o poderem dizer abertamente”, disse ainda o professor. “A União Europeia, os países europeus têm uma contradição de fundo” entre “as palavras, os desejos e as realidades”, defendeu o especialista em entrevista à RTP.Para Fernando Jorge Cardoso,Desta forma, poderá dar-se “o crescimento de classes médias estruturadas na produção, no comércio e nos serviços e não na ajuda ao desenvolvimento”., algo que “não é muito interessante para os políticos no poder, apesar de eles não o poderem dizer abertamente”, disse ainda o professor. Na quarta-feira, um grupo militar destituiu o presidente do Gabão, Ali Bongo, que estava no poder há 14 anos e que tinha sido reeleito no último sábado para mais um mandato.



Ainda sobre o golpe de Estado no Gabão, o especialista frisou que “o poder não caiu à rua, o poder foi retirado das mãos da família Bongo, que governava há cerca de 55 anos, para as mãos dos militares”.



Alertou também que situações semelhantes são prováveis em países africanos vizinhos. É o caso dos Camarões, a norte, cujo presidente está no poder há 31 anos, e o da República do Congo, com o mesmo presidente há 44 anos.



“Julgo que o estado de desenvolvimento institucional de uma grande parte dos países africanos (…) não está consolidado”, elaborou.



Além disso, “desde a altura da covid-19 tem havido um decrescimento económico na generalidade dos países africanos e nestes em particular, apesar de o Gabão ser, por exemplo, exportador de petróleo e ser o segundo exportador mundial de manganésio”.



Num país que é o quarto africano com maior poder de compra, há 40 por cento de desemprego entre a população jovem – tal como nos Camarões e na República do Congo.



Fernando Jorge Cardoso realçou ainda que a sucessão de golpes de Estado tem sido marcada pelo “apoio de rua”, de pessoas que aspiram por melhores condições de vida, depositando as suas esperanças nas mãos dos militares. Ainda sobre o golpe de Estado no Gabão, o especialista frisou que “o poder não caiu à rua, o poder foi retirado das mãos da família Bongo, que governava há cerca de 55 anos, para as mãos dos militares”.Alertou também que situações semelhantes são prováveis em países africanos vizinhos.“Julgo que o estado de desenvolvimento institucional de uma grande parte dos países africanos (…) não está consolidado”, elaborou.Além disso, “desde a altura da covid-19 tem havido um decrescimento económico na generalidade dos países africanos e nestes em particular, apesar de o Gabão ser, por exemplo, exportador de petróleo e ser o segundo exportador mundial de manganésio”.Num país que é– tal como nos Camarões e na República do Congo.Fernando Jorge Cardoso realçou ainda que a sucessão de golpes de Estado tem sido marcada pelo “apoio de rua”, de pessoas que aspiram por melhores condições de vida, depositando as suas esperanças nas mãos dos militares.