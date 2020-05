Gabinete de Ligação de Pequim condena protestos "ilegais e violentos" em Hong Kong

"Os manifestantes participaram em reuniões ilegais e atos violentos, e alguns até pediram abertamente a independência de Hong Kong", disse um porta-voz do Gabinete de Pequim na cidade.

Milhares de pessoas marcharam contra a proposta de lei, que está a ser discutida na sessão plenária da Assembleia Popular Nacional, o órgão máximo legislativo da China.

A lei proíbe "qualquer ato de traição, separação, rebelião, subversão contra o Governo Popular Central, roubo de segredos de Estado, a organização de atividades em Hong Kong por parte de organizações políticas estrangeiras e o estabelecimento de laços com organizações políticas estrangeiras por parte de organizações políticas de Hong Kong".

Na China continental, os tribunais recorrem frequentemente à lei de segurança nacional, incluindo acusações como "separatismo" ou "subversão do poder do Estado", para prender dissidentes ou ativistas que desafiam o domínio do Partido Comunista Chinês.

A Declaração sino-britânica de 1984, que serviu para acordar a retrocessão de Hong Kong do Reino Unido para a China, em 1997, estabeleceu a manutenção por 50 anos, a partir da data de transferência, de uma série de liberdades inexistentes na China continental.

A legislação daria a Pequim o poder para combater os protestos de Hong Kong, que são vistos como um desafio ao Partido Comunista Chinês e ao líder da China, Xi Jinping.

No domingo, a polícia de Hong Kong deteve mais de 190 pessoas, durante os protestos, e acusou alguns manifestantes de "atacarem agentes com tijolos e guarda-chuvas", além de "atirarem garrafas a partir dos telhados".

"Os manifestantes bloquearam estradas, destruíram instalações públicas, incendiaram e espancaram pessoas inocentes, colocando em risco a vida e a propriedade das pessoas, bem como a segurança nacional", disse o porta-voz.

O mesmo comunicado, reproduzido pela agência oficial noticiosa Xinhua, denunciou os "atos violentos e ilegais, que não podem ser tolerados em nenhuma sociedade civilizada", e reiterou o seu "firme apoio" à polícia local para que leve os alegados infratores a tribunal.

O porta-voz culpou ainda "figuras da oposição" e "elementos radicais" por "instigarem a violência" sob o pretexto de se oporem à nova lei.

"Os atos desenfreados desses manifestantes revelam a sua aliança com forças estrangeiras para criar terror e incitar a independência de Hong Kong (...) eles estão a tentar destruir a sociedade de Hong Kong", acusou o porta-voz.

O porta-voz advertiu que os manifestantes "não devem subestimar a forte determinação do Governo central em manter a soberania nacional e salvaguardar a prosperidade e a estabilidade de Hong Kong".

E acrescentou que é "imperativo e urgente" introduzir a nova legislação.

Várias organizações civis condenaram a proposta de Lei, considerando que esta limitará as liberdades do povo de Hong Kong, uma vez que usa "termos vagos", que são frequentemente usados pelo Governo chinês para conter a dissidência no país.

Ativistas do movimento pró-democracia de Hong Kong também disseram que a lei não respeita as liberdades garantidas à ex colónia britânica e que a sua aprovação significaria encerrar o princípio `um país, dois sistemas`, que rege as relações entre Hong Kong e a China continental.

A fórmula `um país, dois sistemas` foi usada em Macau e Hong Kong, após a transferência dos dois territórios para a China, por Portugal e pelo Reino Unido, respetivamente, e garante às duas regiões um elevado grau de autonomia a nível executivo, legislativo e judiciário.