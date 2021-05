Gabinete de segurança israelita reúne-se para discutir cessar-fogo

A reunião, que contará com a presença do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e os principais funcionários de segurança do país, ocorre no momento em que intensas negociações diplomáticas procuram pôr fim às hostilidades entre o Hamas e Israel, que já provocaram mais de 230 mortos, a maioria dos quais palestinianos.

Na quarta-feira, o Presidente dos EUA, Joe Biden, pediu uma "desaceleração" do conflito, sublinhando o "progresso" de Israel na redução das capacidades militares do Hamas.

O enviado da ONU para o Médio Oriente, Tor Wennesland, reuniu-se hoje no Qatar com o chefe do departamento político do Hamas, Ismail Haniyeh, tendo abordado a possibilidade de uma diminuição da violência na região.

Também o chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, se deslocou a Israel, tendo-se reunido já com Netanyahu e estando ainda previsto um encontro com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, no início da noite de hoje.