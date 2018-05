"Gaffe" em Berlim: embaixador dos EUA dá ordens a firmas alemãs

RTP09 Mai, 2018, 12:54 / atualizado em 09 Mai, 2018, 12:57 | Mundo

O tweet da discórdia afirma, literalmente: "Firmas alemãs com actividade no Irão deveriam reduzir as suas operações imediatamente".





As @realDonaldTrump said, US sanctions will target critical sectors of Iran’s economy. German companies doing business in Iran should wind down operations immediately. — Richard Grenell (@RichardGrenell) 8 de maio de 2018

A desastrada estreia do embaixador no seu novo posto suscitou imediatas reacções alemãs.O antigo embaixador alemão em Washington e actual chefe da Conferência de Segurança de Munique, Wolfgang Ischinger, citado em Der Spiegel , responder a Grenell também com um tweet: "Ric: o meu conselho depois de uma longa carreira de embaixador: explique a política do seu país e faça o seu trabalho de lobby, mas nunca diga ao país de acolhimento o que ele tem de fazer, se não quer ter contrariedades. Os alemães ouvem com gosto, mas nunca vão aceitar ordens".Os patrões alemães também reagiram em tom paternalista e trocista, com um sentido de humor que só recai mesmo sobre quem não é levado a sério. O secretário-geral da Câmara de Comércio Irano-Alemã, Michael Tockuss, comentou: "O sr. Grenell só desde há pouco é embaixador no nosso país e certamente ainda há-de aprender a fazer o seu papel". E acrescentou: "Também tenho a certeza que o nosso MNE há-de explicar-lhe que a sua tarefa não é dar ordens às empresas alemãs ou ameaçá-las".A nova dirigente do SPD, Andrea Nahles, alinhou no mesmo registo sarcástico, dizendo que não lhe compete ensinar diplomacia aos embaixadores e acrescentando: "Mas ele parece precisar de um pouco de ajuda".