Gambianos deslocados pelo conflito em Casamansa começam a regressar a casa

Segundo dados da agência gambiana de gestão de crises, citados pela agência francesa, por causa da operação que as forças armadas senegalesas lançaram em Casamansa em 13 de março, as autoridades gambianas registaram quase 5.500 deslocados internos e 7.700 refugiados provenientes do Senegal.

Um mês e meio depois, alguns desses deslocados internos começam a regressar às suas aldeias, mas continuam preocupados com a instabilidade na região e contam com o apoio das Forças Armadas gambianas.

Em entrevista à AFP durante uma visita organizada pelo exército da Gâmbia na zona de fronteira, Mariatou Badjie, de 42 anos, contou que regressou recentemente regressou à sua casa no sul da Gâmbia "graças às garantias dadas pelas Forças Armadas gambianas", que "patrulham a zona todos os três ou quatro dias".

Mas admite que a vida na aldeia de Karinorr está longe de regressar ao normal.

"Dependemos da cultura da noz de caju para sobreviver, mas neste momento não é possível voltar ao campo por causa da insegurança", explicou.

"Quando temos algum dinheiro, vamos comprar um ou dois peixes que guardamos para o jantar", acrescentou.

A norte da Guiné-Bissau, Casamansa, região do Senegal separada do norte do país pela Gâmbia, é palco de um dos mais antigos conflitos no continente africano, que fez milhares de mortos desde que começou entre o Governo e os rebeldes do MFDC em dezembro de 1982.

Este grupo clama pela independência daquela província senegalesa, que historicamente se sente abandonada pelo governo em Dacar.

Ao contrário do norte do país, mais árido, o sul do Senegal tem terras férteis e é muito rico em recursos florestais, sendo o tráfico ilegal de madeira nos últimos anos a principal fonte de rendimento do MFDC, de acordo com um relatório da organização não-governamental britânica Agência de Investigação do Ambiente.

No passado, a crise de Casamansa obrigou dezenas de milhares de pessoas a fugir ou refugiar-se na Guiné-Bissau e na Gâmbia.