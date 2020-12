"Game Over" para Trump . Colégio eleitoral confirma vitória de Biden nas presidenciais

As palavras de Joe Biden partiram da terra natal, em Wilmington, no Delaware. "É tempo agora para virar a página, como fizemos ao longo da nossa história, para unir curar", afirmou o presidente-eleito.





A confirmação dos votos do Colégio Eleitoral costumava ser apenas uma formalidade, mas ganhou maior relevância devido aos esforços de Donald Trump para ferir de morte o processo eleitoral, com alegações de fraude que ainda hoje mantém.





Foram vários os processos que lançou nos tribunais para alterar o resultado das eleições, mas sem qualquer sucesso.





As "manobras nos tribunais foram um esforço por oficiais eleitos e por um grupo de Estados para tentar que o Supremo Tribunal eliminasse os votos de mais de 20 milhões de americanos para entregar a presidência a um candidato que perdeu o Colégio Eleitoral, perdeu o voto popular e perdeu em todos os Estados onde tentou reverter o resultado", afirmou Biden.





"É uma posição tão extrema... nunca antes vista", continuou. "Uma posição que recusou respeitar a vontade do povo, recusou respeitar a lei e recusou honrar a nossa Constituição".





"É a minha sincera esperança de que nunca mais tenhamos que ver alguém a ser sujeito a este tipo de ameaças e abusos. É simplesmente inescrupuloso", disse Joe Biden.





No discurso de cerca de 13 minutos, Biden não esqueceu esses ataques e as tentativas de fazer ruir as instituições democráticas norte-americanas. "A chama da democracia está acessa na nossa nação há muito tempo", disse. "Sabemos agora que nem uma pandemia e abusos de poder podem extinguir essa chama".





Joe Biden realçou o facto de a margem de 306 para 232 votos do colégio eleitoral ter sido a mesma que Trump atingiu em 2016, o que na altura os Republicanos qualificaram de grande vitória.





A diferença é que em 2016, apesar de derrotada, a candidata democrata Hillary Clinton teve mais votos populares do que Donald Trump.





Nestas eleições, Biden venceu também com uma grande margem o voto popular. Torna-se mesmo no presidente dos EUA eleito com mais votos de sempre na história do país.





Joe Biden vai tomar posse no dia 20 de janeiro, no famoso "Inauguration Day".



Mas até lá ainda há um processo formal a ser cumprido.



A 23 de dezembro os votos do Colégio Eleitoral devem chegar a Washington.



A 3 de janeiro um novo Congresso entra em fuções. Os membros do Congresso e os novos membros do Senado fazem o juramento.



A 6 de janeiro os votos do Colégio Eleitoral são contados no Congresso.



E a 20 de janeiro, o novo presidente faz o juramento. Na eventualidade de o presidente-eleito morrer até esse dias, explica a CNN, será a vice-presidente Kamala Harris a fazer o juramento tornado-se Presidente dos EUA.







Putin finalmente felicita Joe Biden pela vitórias nas presidenciais





O Presidente russo, depois de conhecido o resultado do Colégio Eleitoral, felicitou Joe Biden pela vitória nas eleições.





O Kremlin sempre afirmou que iria esperar pelos resultados oficiais das eleições antes de fazer qualquer comentário. O que aconteceu agora.





"Putin desejou ao Presidente-eleito todo o sucesso e expressou confiança de que a Rússia e os EUA, que têm uma responsabilidade especial para a segurança global e estabilidade, podem, apesar das diferenças, ajudar a resolver os problemas e desafios do mundo", disse o Kremlin. "Pela minha parte (Putin) estou preparado para interagir e contactar consigo".





C/ agências