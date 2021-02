Gana recebe as primeiras vacinas da Covax contra a Covid-19

O Gana recebeu esta quarta-feira o primeiro lote de vacinas contra o SARS-CoV-2, a nível mundial, financiado pelo Covax, organismo liderado pela Organização Mundial de Saúde e que visa fornecer os países mais desfavorecidos. O anúncio foi transmitido através de um comunicado conjunto da OMS e da Unicef.

"O Gana deve receber 600 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford fabricada pelo Instituto Serum, da Índia. Estas vacinas foram expedidas pela Unicef de Bombaim para Acra e fazem parte do primeiro lote de vacinas contra a covid-19 destinadas a vários países" mais desfavorecidos, refere o mesmo documento. "Esta entrega representa o início do que se espera vir a ser o maior fornecimento e distribuição de vacinas da História".





As vacinas foram entregues na capital do país africano, Accra, e as duas organizões consideraram, num comunicado posterior, que tinha sido uma "ocasião importante".





"A chegada das vacinas Covid-19 ao Gana é fundamental para pôr fim à pandemia", recordaram.



Agora, prevê-se que a vacinação neste país da África Ocidental, que já registou mais de 80.700 casos de coronavírus e 580 mortes, comece na próxima semana.

Covax prevê distribuir dois milhões de vacinas





Para a OMS e a Unicef, a entrega da primeira remessa de vacinas ao Gana representa "parte da primeira vaga de vacinas contra a Covid-19 dirigida a vários países de baixos e médios rendimentos".





"O dispositivo Covax prevê fornecer cerca de dois mil milhões de vacinas contra a Covid durante este ano. Trata-se de um esforço mundial sem precedentes para garantir a todos os cidadãos o acesso às vacinas", referiram os dois organismos.





Embora as vacinas geralmente não se destinem a crianças, a Unicef ​​está envolvida na distribuição e partilha de vacinas pela Covax, devido à longa experiência na aquisição e na logística de distribuição de vacinas e medicamentos.



À BBC esta organização afirmou que o Gana foi um dos países selecionados para receber o primeiro lote de doses da vacina "por atender às condições precedentes para a receber".





No comunicado, é esclarecido que os trabalhadores que se encontram "na primeira linha" da luta contra a pandemia vão ser os primeiros a serem vacinados no Gana.



O objetivo do organismo Covax é fornecer este ano vacinas contra o SARS CoV-2 a 20 por cento da população de 200 países e territórios que estão incluídos no sistema através de um sistema de financiamento que permite a 92 economias de baixo ou médio rendimento acesso ao composto.



Este sistema - fundado pela OMS, pela Vacine Alliance (Gavi), um organismo suíço de capital misto, e pelo Cepi, a coligação para a inovação e preparação de epidemias, com sede em Oslo na Noruega - foi iniciado para tentar evitar que os países mais ricos monopolizem as vacinas que ainda são fabricadas em doses muito reduzidas a nível mundial.



Contudo, na segunda-feira Tedros Adhanom Ghebreyesus, secretário-geral da OMS, acusou alguns países ricos de estarem a "minar" o sistema Covax ao abordarem diretamente os fabricantes com a intenção de obterem mais doses.