"Garantia de segurança". Presidente da Ucrânia recusa-se a abrir mão da NATO

trata-se de uma “garantia de segurança” da Ucrânia, quer se concretize sob a forma de uma adesão clássica à Aliança Atlântica, quer nos moldes de uma parceria robustecida.



“Isto não é sobre a NATO. É sobre o futuro do nosso povo. A questão da NATO não é sobre a pertença [à organização]. Se falamos da NATO, da União Europeia, os territórios temporariamente ocupados, estamos a falar da nossa independência. É isso. Que decidimos o que queremos e vamos fazer no futuro”, enfatizou o presidente ucraniano.



Os laços com a NATO, insistiu Zelensky, não constituem “uma ambição da Ucrânia”: “Perdemos 15 mil pessoas. Não é uma ambição. É a nossa vida”.

Também esta manhã a presidente da Comissão Europeia veio pronunciar-se sobre o contexto de tensão com a Rússia. Para repetir a posição dos Estados Unidos e aliados da NATO: o Ocidente deve conservar a postura de vigilância até que se materializem no terreno os anúncios de recuo de tropas russas envolvidas em exercícios próximos de território ucraniano.



“Ouvimos alegações da Rússia sobre a retirada de tropas, mas não vimos quaisquer sinais, até agora, de um recuo da escalada no terreno”, afirmou Ursula von der Leyen. “Pelo contrário, vemos que o reforço continua”, completou.



Von der Leyen, que fez estas declarações antes de se encontrar com o primeiro-ministro checo, Petr Fiala, disse ainda acreditar que a via diplomática não se esgotou.



“Não vamos baixar a guarda. Esperamos o melhor, mas estamos preparados para o pior”, rematou a presidente do executivo comunitário.

Ouvido pela emissora Times Radio, o almirante Alan West, antigo chefe da Armada Real britânica, juntou a voz ao ceticismo generalizado entre as capitais ocidentais, face aos anúncios russos do recuo de tropas e material de guerra para as respetivas bases de retaguarda.



“Com as capacidades que nós e os Americanos temos, em termos de satélites, GCHQ (Quartel-General de Comunicações do Governo britânico) e NSA (Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos), sabemos, de forma muito rigorosa, o que está a acontecer, penso que, por vezes, mais rigorosamente do que aquilo que os russos pensam”, advogou West.



