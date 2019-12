Garcia de Orta: "Não há data para reabertura da urgência pediátrica", afirma Câmara do Seixal

"Não há uma data para a reabertura da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, ao contrário daquilo que eram as nossas expetativas. Há um mês, quando reunimos com a ministra da Saúde ela transmitiu que estava a trabalhar em soluções e que seria para breve a reabertura. Hoje, com grande tristeza e insatisfação, recebemos a notícia de que não se perspetiva para breve", disse Joaquim Santos.

O autarca, eleito pelo PCP, falava à Lusa após uma reunião com a ministra da Saúde, Marta Temido, em Lisboa, para um ponto de situação sobre a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta.

Desde novembro que a urgência pediátrica deste hospital tem encerrado diariamente no período noturno, entre as 20:00 e as 08:00, devido à falta de especialistas para assegurar a escala.

No entanto, a falta de pediatras já afeta o hospital há mais de um ano, quando saíram 13 profissionais, e, segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, nem o lançamento de concursos foi suficiente para colmatar a carência porque "ninguém concorreu".

De acordo com Joaquim Santos, a ministra da Saúde "está a tomar medidas" para a contratação de profissionais, "mas ainda não conseguiu fazê-lo na medida" necessária para a "reabertura da urgência".

"Mais de um mês depois do encerramento, em 18 de novembro, todos os dias à noite a população não tem uma resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) da área da residência e tem de se deslocar para outros hospitais da rede pública em Lisboa ou recorrer a privados", disse o autarca.

Joaquim Santos diz que este problema "é uma menoridade do SNS", mas sublinha que o sistema devia "ter todas as condições para, em primeiro lugar, prestar o direito das crianças à saúde e também daqueles que não podem recorrer ao setor privado".

O autarca adiantou que ficou já agendada uma nova reunião com a ministra para janeiro, para avaliar a situação, acrescentando que houve já um primeiro concurso para a contratação de duas pessoas, tendo hoje sido lançado novo concurso com mais cinco vagas.

Na semana passada, a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros (PS), anunciou que a urgência pediátrica do Garcia de Orta poderia reabrir já em janeiro depois da entrada de mais especialistas.

"O compromisso é que as urgências pediátricas em período noturno vão reabrir", afirmou Inês de Madeiros (PS), depois de uma reunião com a ministra da Saúde, indicando que o serviço pode voltar à normalidade "já em janeiro".

Segundo a autarca, esta possibilidade resulta da contratação de duas recém-especialistas, uma das quais entrou ao serviço este mês, enquanto a outra começará em 06 de janeiro.