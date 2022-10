Gás lacrimogéneo reprime milhares de manifestantes no Sudão no 1.º aniversário do golpe militar

"Soldados para as casernas", entoavam os manifestantes na capital, e bairros populares limítrofes, onde todas as estradas foram bloqueadas.

Os dois campos tomaram posições logo ao amanhecer, com os manifestantes a ergueram barricadas para retardar o avanço das forças de segurança, que iniciaram o bloqueio de estradas e pontes para impedir os populares de se aproximarem do palácio presidencial, onde está o general Abdel Fattah al-Burhane, líder do golpe militar de 25 de outubro de 2021.

Foi nas proximidades do palácio que a polícia disparou granadas de gás lacrimogéneo para tentar dispersar a multidão, segundo testemunhas.

Desde o golpe, manifestantes e ativistas repetem a mesma ideia: "Não há negociação ou parceria com os golpistas", enquanto reclamam a volta ao poder dos civis, condição imprescindível para a retomada da ajuda internacional interrompida após a captura do poder pelos militares.

Há um ano, o general Al-Burhane, chefe do Exército, quebrou todos os compromissos assumidos dois anos antes no Sudão, país mergulhado em grave crise económica, na sequência do derrube do regime de Omar al-Bashir por pressão de manifestações de rua, após cerca de 30 anos de ditadura.

Em cada jornada de protesto, as autoridades cortam o acesso à Internet.

Apesar de tudo, "centenas de alunos e estudantes vieram a Atbara", disse à agência France-Presse (AFP) Adel Mohammed, morador da cidade localizada a 350 quilómetros ao norte de Cartum.

Os protestos continuaram à tarde, apesar da repressão que matou 118 manifestantes em um ano, segundo médicos pró-democracia.

O Sudão prossegue na incerteza, sem a certeza quanto à realização de eleições no verão de 2023.

Devido à incerteza e falta de consenso político internamente, a falta de ajuda internacional, tão necessária para o país, um dos mais pobres do mundo, acentua o caráter catastrófico da situação económica.

Entre uma inflação de três dígitos e a escassez de alimentos, um terço dos 45 milhões de habitantes passa fome.

Este valor representa 50% mais do que há um ano, sublinha o Programa Alimentar Mundial (PAM).

Além das difíceis condições de vida, muitos sudaneses estão preocupados, três anos após o derrube do regime de Al-Bashir em 2019, com o regresso da ditadura militar-islâmica.

Desde que os militares capturaram o poder, vários fiéis de Al-Bashir, atualmente na cadeia, regressaram aos seus anteriores postos, particularmente na Justiça que está a conduzir o julgamento do ex-presidente.

"O Sudão não se pode dar ao luxo de jogos de soma zero e manobras políticas", disse Volker Perthes, enviado da ONU ao Sudão, no sábado. "Os atores políticos devem deixar as suas diferenças de lado e concentrarem-se nos interesses dos sudaneses", vincou.

Acresce a este ambiente de falta de certezas o avolumar dos conflitos interétnicos.

Após o golpe, o vazio de segurança nalgumas zonas alimentou os conflitos tribais, relatam especialistas.

Os confrontos, com armas automáticas, geralmente por acesso à terra e à água, desde o início de 2022 provocaram quase 600 mortos e mais de 210.000 deslocados, segundo a ONU.

Na segunda-feira, milhares de sudaneses manifestaram-se na província de Nilo Azul, sul do país, onde "250 pessoas foram mortas" na semana passada em combates tribais.