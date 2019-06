Gaspar Barreira. Ministro recorda inspirador de geração de engenheiros

Lusa01 Jun, 2019, 12:44 | Mundo

"Foi um dos principais elementos de Portugal no CERN [Centro Europeu de Pesquisa Nuclear] e sem ele Portugal não tinha formado uma comunidade de engenheiros", afirmou, durante uma intervenção no Luso 2019, o Encontro Anual de Investigadores e Estudantes Portugueses no Reino Unido, a decorrer em Londres.

Sem se ter dedicado a uma carreira académica, o físico foi coordenador de programas científicos e esteve envolvido no desenvolvimento de projetos e empresas portuguesas com alcance internacional.

Heitor vincou que, "se Portugal é hoje um recebedor nato de financiamento europeu, não só através do CERN mas também da ESA [Agência Espacial Europeia], deve-se em particular ao trabalho de Gaspar Barreira".

Natural de Braga, Gaspar Barreira nasceu em Braga e estudou Física e Matemática na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, foi um opositor político durante a ditadura e esteve preso em Peniche.

Em 1980, começou uma colaboração com o Centro Internacional de Física Teórica, em Trieste, e esteve envolvido na adesão de Portugal ao CERN em 1985, quando criou, juntamente com Mariano Gago, o Laboratório Português de Física Experimental de Partículas (LIP).

Gaspar Barreira representou Portugal em organizações científicas internacionais, tendo em 2006 sido agraciado com a Ordem do Infante D. Henriques, como Grande Oficial, pelo Presidente da Republica Portuguesa pelo seu contributo para a internacionalização da Investigação Científica Portuguesa.