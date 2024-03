A ajuda humanitária está a revelar-se escassa para as necessidades da população palestiniana. O primeiro navio com 200 toneladas de mantimentos já deveria ter saído da cidade portuária de Larnaca no Chipre, mas está atrasado. Israel não se opõe à distribuição por via marítima para Gaza, mas é responsável pelas inspeções agora feitas em território cipriota.