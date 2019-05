Gaza. Israel levanta barreiras a civis após anúncio de trégua

Carlos Santos Neves - RTP06 Mai, 2019, 10:17 / atualizado em 06 Mai, 2019, 10:23 | Mundo

“A partir das 7h00 (4h00 em Lisboa), todas as restrições de proteção vão ser levantadas”, avançou numa curta nota o exército israelita.



Nas últimas horas, fontes palestinianas citadas pelas agências internacionais deram conta de um acordo para o calar das armas obtido com a mediação do Egipto, do Qatar e da ONU.



Ao início da manhã, o Governo de Benjamin Netanyahu não havia ainda confirmado oficialmente o cessar-fogo. Todavia, a partir das 4h30 locais cessou o lançamento de rockets na direção do território do Estado hebraico.



Os órgãos de comunicação palestinianos indicam que o Hamas reclamou, durante a negociação do cessar-fogo, a aplicação de termos gizados em março, no termo de outra escalada da violência.Os alarmes foram acionados pela última vez às 2h30 locais junto à Faixa de Gaza, quando as forças israelitas desencadeavam um último bombardeamento sobre 30 alegadas posições da Jihad Islâmica e do Hamas.





O movimento que governa a Faixa de Gaza reivindicou, designadamente, o alargamento das zonas de pesca e a luz verde de Israel à entrada de verbas facultadas pelo Qatar e de ajuda humanitária.



A trégua mereceu já críticas por parte do deputado israelita Benny Gantz, antigo chefe do Estado-Maior, que denunciou o que considerou ser uma “rendição à chantagem do Hamas e das organizações terroristas”. Defendeu também que a resposta a nova escalada terá de “ser severa”.



Ao amanhecer de sábado, combatentes palestinianos em Gaza dispararam centenas de rockets contra Israel. O sistema de defesa israelita – a denominada cúpula de ferro - terá intercetado 250 dos quase 700 projéteis lançados a partir do enclave. A retaliação israelita somou pelo menos 350 ataques a “posições militares”, segundo o Tsahal.



Em dois dias morreram pelo menos 23 palestinianos – entre os quais duas crianças e duas grávidas – e quatro civis israelitas, naquela que é já considerada a pior escalada desde a guerra de 2014.



O exército israelita alega que as mortes de uma das mulheres grávidas e de uma criança foram causadas por um rocket que acabou por tombar atrás das linhas palestinianas.



No domingo, o Presidente dos Estados Unidos lançou-se, uma vez mais, no Twitter para reiterar o apoio da sua Administração ao Governo israelita.





Once again, Israel faces a barrage of deadly rocket attacks by terrorist groups Hamas and Islamic Jihad. We support Israel 100% in its defense of its citizens.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de maio de 2019

....To the Gazan people — these terrorist acts against Israel will bring you nothing but more misery. END the violence and work towards peace - it can happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de maio de 2019

c/ agências

“Mais uma vez, Israel enfrenta uma barragem de ataques mortais comdos grupos terroristas Hamas e Jihad Islâmica. Nós apoiamos Israel a 100% na defesa dos seus cidadãos”, clamou Donald Trump.O Presidente dos Estados Unidos dirigiu-se também ao “povo de Gaza”.“Estes atos terroristas contra Israel não vos trarão mais nada para além de miséria. Acabem com a violência e trabalhem para a paz – pode acontecer!”, escreveu.Nikolay Mladenov, emissário especial das Nações Unidas ao Médio Oriente, condenou, por seu turno, “os contínuos ataques”: “Já se perderam demasiadas vidas de palestinianos e israelitas, feridos, casas destruídas. É tempo de voltar a um entendimento antes que seja demasiado tarde”.