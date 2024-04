Gaza. Otimismo cauteloso marca negociações no Cairo

A Casa Branca revelou que o Hamas estádesde há seis meses e cujo destino é incerto."Foi submetida uma proposta ao Hamas no fim do fim-de-semana", anunciou o conselheiro para a Segurança, John Kirby, de acordo com agências noticiosas. "Cabe agora ao Hamas fazer o que deve", acrescentou.longe das tréguas permanentes exigidas pelo grupo islamtia palestiniano.Kirby sublinhou que William Burns, o diretor da Agência Central de informação, a CIA, está no Cairo a auxiliar as negociações e que não há sinais de que Israel esteja a preparar uma grande operação militar contra Rafah.

Várias alternativas

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar, Majed Mohammed al-Ansari, considerou à BBC que a nova proposta pode revelar-se uma ponte que permita atravessar o abismo que separa as duas partes do conflito.Tanto Israel como o Hamas estão a, referiu, sublinhando que a pressão de Washington será sempre crucial para qualquer entendimento.Sem dar detalhes, o conselheiro catari disse esperar para breve um acordo quanto à primeira de três fases de um plano de cessar-fogo, focada sobretudo em questões humanitárias."As negociações estão longe de estar terminadas", referiu Al-Ansari cautelosamente na sua entrevista à BBC, confirmando que a entrada de auxílio em Gaza nas últimas horas está muito longe de responder às necessidades.

Ponto crítico

Israel sente-se igualmente confiante de que a libertação de todos os reféns, um dos seus objetivos principais, estará para breve.O jornal Haaretz diz que o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros,, admitindo um otimismo crescente de que será possível uma solução.Num discurso a recrutas esta segunda-feira,"A pressão incessante sobre o Hamas e a posição de força a partir da qual partimos para esta campanha, permitem-nos flexibilidade e liberdade de ação", defendeu Gallant. "Vai haver decisões difíceis e estaremos prontos a pagar o preço que permita resgatar os reféns".o responsável da pasta da Defesa, de acordo com a Agência France Press.Este é o espinho nas negociações.O Hamas quer garantias de que Israel irá retirar da Faixa de Gaza e a população autorizada a regressar. O seu maior trunfo é a libertação dos reféns.

Já Israel quer evitar que o grupo islamita se reagrupe e recupere capacidade ofensiva.

Entre a espada e a parede

Nos últimos dias e apesar do discurso de Gallant sobre o regresso aos combates, o executivo israelita deu sinais de alguma cedência, perante a pressão internacional para permitir a distribuição de auxílio humanitário aos civis de Gaza.



Também a oposição israelita se tem feito ouvir com mais intensidade nas ruas e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estará cada vez mais entre a espada e a parede.





Correm rumores de divisões na coligação que sustenta o governo israelita, com os aliados mais extremistas de Netanyahu a ameaçarem desfazer o executivo em caso de abrandamento das hostilidades.





A estratégia israelita passa por uma ofensiva militar contra Rafah, para destruir as quatro unidades do Hamas que os israelitas afirmam existir na cidade. Consideram a operação essencial para garantir o fim operacional do grupo.







Rafah tornou-se contudo o último refúgio dos palestinianos do enclave e acolhe cerca de milhão de civis que fugiu dos combates e que sobrevive em condições precárias.

Os Estados Unidos, têm pressionado Israel para o estabelecimento de tréguas e são firmes na sua oposição a uma ofensiva contra Rafah, devido sobretudo à inexistência de garantias formais de proteção dos civis.