Gaza. UNICEF Portugal fala numa "luta por água"

As Nações Unidas classificam o novo ataque ao campo de refugiados de Jabaliya, em Gaza, como mais uma atrocidade.





O local foi alvo de uma segunda investida israelita, em menos de 24 horas. Uma informação avançada pelo jornal norte-americano New York Times, com base em informações do ministro do Interior de Gaza.



Até ao momento não se sabe quantas vítimas fez este ataque. No bombardeamento de ontem morreram pelo menos cinquenta pessoas.



A diretora-executiva da UNICEF Portugal, Beatriz Imperatori, ouvida hoje pela Antena 1, destaca o elevado risco de desidratação entre as crianças.