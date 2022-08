General da Guarda Revolucionária iraniana morto na Síria

"O general Abolfazl Alijani, um membro das forças terrestres dos Guardiães que estava numa missão na Síria como conselheiro militar, caiu como mártir no domingo", relatou a televisão estatal.

Alijani foi descrito como um "defensor do santuário", termo utilizado para descrever aqueles que trabalham em nome do Irão na Síria ou no Iraque, sem terem dado mais pormenores sobre o ataque em que foi morto.

O Irão apoia no conflito o regime sírio de Bashar al-Assad, seu aliado, e diz que está a destacar conselheiros militares na Síria.

De acordo com os meios de comunicação iranianos, no início de agosto foram realizadas cerimónias fúnebres em Teerão e noutras cidades iranianas para cinco membros dos Guardiães mortos na Síria, depois dos seus corpos terem sido encontrados e identificados por testes de ADN, passados vários anos.

Em março, os Guardiães reportaram que um ataque israelita na Síria tinha morto dois dos seus oficiais, avisando que Israel "pagaria por este crime".

Nos últimos anos, Israel tem protagonizado centenas de ataques aéreos na Síria, visando funcionários de regime, bem como combatentes iranianos aliados do movimento xiita libanês pró-iraquiano Hezbollah.

O Irão e Israel travam uma guerra secreta há anos, com Teerão a acusar o arqui-inimigo de realizar sabotagem contra as suas instalações nucleares e de assassinar figuras-chave, incluindo cientistas, embora nenhum dos países reconheça publicamente o conflito.

O Corpo Revolucionário da Guarda está na lista negra dos Estados Unidos, sendo considerado um "grupo terrorista".