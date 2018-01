General iraniano declara que contestação foi derrotada

Jorge Almeida - RTP03 Jan, 2018, 16:52 / atualizado em 03 Jan, 2018, 19:47 | Mundo

O major-general Mohammad Ali Jafari garante que os revoltosos que nos últimos dias se têm manifestado contra o regime iraniano foram derrotados - uma declaração proferida quando dezenas de milhares de pessoas foram chamadas a participar em manifestações a favor do Governo.



As vagas de protesto dos últimos dias, as maiores desde as eleições presidenciais de 2009, começaram devido ao aumento dos preços e à corrupção, mas rapidamente se transformaram em ações contra o regime.







Os protestos causaram pelo menos 21 mortos e centenas de detenções por parte das autoridades.



O major-general Ali Jafari afirmou que “havia um máximo de 1500 manifestantes em cada lugar e que o número global em todo o país não excedia as 15 mil pessoas”. Acrescentou ainda que “os Guardas derrotaram os revoltosos e que houve apenas intervenções de forma limitada em três províncias”.

Guia supremo culpa EUA, Israel e Arábia Saudita

O ayatollah Ali Khamenei, Guia Supremo do Irão, responsabilizou os “inimigos” do país pelos acontecimentos. Palavras que os analistas consideram ser dirigidas a Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita.



A televisão estatal tem estado a emitir em direto várias manifestações pró-Governo nas cidades de Kermanshah, Ilam e Gorgan, onde se agitam bandeiras e imagens do Guia Supremo.

EUA prometem apoio aos revoltosos

Por sua vez, o Presidente dos Estados Unidos declarou no Twitter que vai apoiar os manifestantes contra o regime no momento certo.



Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de janeiro de 2018

Na terça-feira, a representante dos EUA na ONU, Nikki Haley, disse ser um “absurdo completo" a acusação ao seu país de estar a fomentar os protestos."O povo iraniano chora pela liberdade. Todas as pessoas amantes da liberdade devem estar de acordo com suas causas", afirmou Haley.A Administração norte-americana deve decidir este mês se repõe as sanções que foram aliviadas aquando do acordo sobre o programa nuclear do Irão em 2015. Um acordo que já foi considerado negativo por Donald Trump.