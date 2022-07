General israelita apela ao assassínio de funcionários da Guarda Revolucionária Iraniana

De forma a reduzir a influência do Irão, o major-general Eyal Zamir, candidato a chefe das Forças de Defesa de Israel (IDF), apelou aos países que formam a “aliança regional” (Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Egito, Jordânia, Catar, Omã, Sudão e Marrocos), a que enfraqueçam a Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC), que Zamir considera ser “a espinha dorsal do regime e o principal meio pelo qual procura dominar a região”.



Zamir pediu aos países mencionados que enfraqueçam o IRGC “em todas as dimensões”, usando “todos os meios possíveis”.



O major-general listou várias maneiras pelas quais Israel e os seus aliados poderiam enfraquecer o IRGC, nomeadamente através do assassinato de membros dos Guardas da Revolução, dando o exemplo do assassínio do comandante das Forças Quds, Qasem Soleimani, em 2020, pelos Estados Unidos.



“O IRGC é responsável pela maioria das atividades clandestinas, subversão de outros governos, atos terroristas e assassinatos políticos no Médio Oriente e em todo o mundo, além de manter contacto com os seus parceiros regionais e globais”, escreveu Zamir num relatório de 74 páginas intitulado “Contra a Estratégia Regional do Irão: Uma Abordagem Geral de Longo Prazo”, publicado na terça-feira.



Zamir sublinhou que a forma mais eficaz de enfraquecer o IRGC é visar a liderança da organização, bem como emitir mandados de detenção internacionais para os mesmos.



O candidato a chefe das IDf também enfatizou que os equipamentos militares de longo alcance dos Guardas da Revolução (como drones, rockets e mísseis), bem como as principais bases operacionais de veículos aéreos não tripulados, devem ser destruídos.



“Danificar o centro de gravidade operacional do IRGC – as suas capacidades de ataque de longo alcance, como foguetes, rockets e drones – através de operações secretas contra fábricas e bases operacionais e avançadas de mísseis e drones, enquanto se prepara um plano de ação para danificar o sistema de defesa do Irão”, escreveu Zamir no relatório.



"Interditar e interromper as linhas de abastecimento - em terra, no ar e no mar - que o IRGC usa para sustentar os seus representantes e milícias", acrescentou.



No documento, Zamir alerta ainda que o Irão conseguiu estabelecer uma infraestrutura militar significativa na Síria, constituindo assim uma ameaça direta ao vizinho Israel.



“Algumas das milícias iranianas estão em campos especiais na Síria e, no caso de uma campanha israelita contra o Hezbollah no Líbano, eles poderiam disparar mísseis das profundezas da Síria contra alvos israelitas”, escreveu Zamir.



Zamir é um dos principais candidatos para substituir o chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Aviv Kohavi, juntamente com o vice-chefe do Estado-Maior, o major-general Herzi Halevi, e o ex-comandante das Forças Terrestres, o major-general Yoel Strick.