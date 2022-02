General João Vieira Lopes analisa avanço da ofensiva russa na Ucrânia

No Jornal da Tarde, o general João Vieira Lopes afirmou que "a História nunca se repete, mas é importante sublinhar os três grandes objetivos" do ataque militar russo: a desmilitarização da Ucrânia, a tomada do poder e dar segurança a toda a população de Donbass.