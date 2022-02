Gentiloni considera "boa notícia" resultado das eleições e aguarda orçamento

"Na nossa carta, em novembro de 2021, convidámos Portugal a apresentar um novo projeto de plano orçamental à Comissão logo que o Governo apresente ao parlamento português o novo Orçamento para 2022 e estamos à espera que o Governo o faça, mas claro que estabilidade é uma boa notícia neste tipo de avaliação económica", declarou Paolo Gentiloni.

Falando em conferência de imprensa em Bruxelas, no dia em que o executivo comunitário publicou as previsões macroeconómicas intercalares de inverno, o comissário europeu da tutela apontou, em resposta à Lusa, que "Portugal deverá atingir o seu nível de crescimento pré-pandémico no segundo trimestre deste ano".

Ainda assim, "no que diz respeito ao Orçamento, é claro que na nossa previsão não tivemos em conta os resultados eleitorais", adiantou Paolo Gentiloni.

A Comissão Europeia está ligeiramente mais otimista sobre o crescimento da economia portuguesa, melhorando em 0,2 pontos percentuais as projeções de crescimento para 5,5% este ano e para 2,6% em 2022, segundo as previsões macroeconómicas de inverno hoje divulgadas.

A Comissão também reviu em alta, de 0,6 pontos percentuais, a taxa de inflação para Portugal para 2,3% este ano, mas abaixo dos 3,5% previstos para a zona euro.

Segundo as previsões intercalares de inverno hoje conhecidas, a taxa de inflação em Portugal deverá subir de 0,9% em 2021 para 2,3% este ano, antes de moderar para 1,3%.

Estes dados comparam com as previsões para a zona euro, com o executivo comunitário a projetar um pico de 3,5% este ano, recuando para 1,7% em 2023.

O PS alcançou a maioria absoluta nas eleições legislativas de final de janeiro, com uma vantagem superior a 13 pontos percentuais sobre o PSD, numa eleição que consagrou o Chega como a terceira força política do parlamento.