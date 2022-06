Geólogo britânico condenado no Iraque a 15 anos de prisão por roubo de artefactos

O veredicto da justiça iraquiana está a surpreender a família , que descreve a, disse o advogado de Fitton, Thair Soud, ao Guardian , garantindo que o geólogo não sabia que estava a transportar artefactos antigos.Já os filhos do cidadão britânico dizem estar de “coração destroçado” e estão a pedir ao Governo do Reino Unido ajuda para libertar Fitton, considerando a sua idade., argumentou a família.

O tribunal concluiu, contudo, que Fitton tentou contrabandear estes objetos arquelógicos com "intenções criminosas". A pena máxima para a remoção ou tentativa de roubo de artefatos é a pena de morte. Mas o tribunal decidiu reduzir a pena "por causa da idade avançada do acusado", explicou o juiz.







No regresso da visita arqueológica e geológica a Eridu, Jim Fitton foi detido no aeroporto em Bagdade a 20 de março, juntamente com Volker Waldmann, um turista alemão a quem foram feitas algumas acusações.

Diplomacia britânica não pode interferir



A deputada democrata da cidade britânica Bath, Wera Hobhouse, disse à BBC que esta sentença foi "um resultado devastador para Jim e a sua família".Já em maio a família tinha apelado e lançado uma petição ao Governo britânico, a qual já recolheu perto de 300 mil assinaturas. O caso também chegou mesmo a ser referido no Parlamento britânico e o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido garantiu que o seu embaixador no Iraque já debateu o caso com as autoridades locais., referiu um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.

Contudo, o Ministério não pode interferir no processo judicial de outro país.





Jim Fitton e Volker Waldmann defenderam-se em tribunal alegando não serem culpados "de tráfico de antiguidades".



Quando o juiz Jabir Abd Jabir questionou Fitton por que razão levava os artefatos do Iraque, o geólogo respondeu que era o seu "hobby" e que não pretendia fazer nada ilegal.



Os dois cidadãos europeus foram acusados ​​sob uma lei de 2002 contra "tentativa intencional de retirar do Iraque uma antiguidade". O texto legal prevê que "quem quer que exporte ou pretenda exportar, deliberadamente, uma antiguidade do Iraque, será punido com execução".





Desde que foi detido, o geólogo britânico na reforma afirmou que eram simples lembranças e que não tinha qualquer intenção de vender as peças.





Fitton admitiu ainda que “suspeitou” que os fragmentos recolhidos fossem antiguidades, acrescentando que “na altura desconhecia as leis iraquianas” e que não sabia que era proibido levá-los.



“Não havia cercas, nem guardas, nem sinais”, argumentou.



Mas o argumento não convenceu o juíz Jaber Abdel Jabir: “Estes locais, por nome e definição, são locais históricos. Não é necessário dizer que é proibido”.





O saque, desvio e contrabando de antiguidades aumentaram exponencialmente no Iraque e na Síria com a ocupação militar posterior aos ataques do 11 de setembro e com a guerra contra o grupo Estado Islâmico