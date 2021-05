George Floyd. Derek Chauvin pode ser "secretamente" transferido de prisão por razões de segurança

Após uma deliberação que demorou quase dez horas, o júri composto por 12 jurados considerou que Derek Chauvin era culpado de três crimes: homicídio em segundo grau, punível com até 40 anos de prisão; assassínio em terceiro grau, com pena máxima de 25 anos, e também em segundo grau, com pena de prisão até dez anos.Segundo as leis de Minneapolis, o antigo polícia só poder ser condenado a um máximo de 12 anos e meio de prisão, uma vez que não tem antecedentes criminais, por cada uma das duas primeiras acusações e apenas a quatro anos de prisão pela terceira. No entanto, os advogados de acusação estão a trabalhar para que esta pena seja aumentada.

Depois do veredicto, Chauvin foi escoltado para fora do tribunal e encontra-se, atualmente, isolado durante 23 horas por dia, numa prisão de segurança máxima. Segundo a imprensa norte-americana, a sua cela é verificada a cada meia hora, as refeições são entregues diretamente na cela e terá de realizar exames psicológicos a cada três meses.







Chauvin tem sido mantido numa espécie de "confinamento solitário" por questões de segurança. O ex-agente pode vir até a cumprir pena fora do sistema prisional de Minnesota, através de uma estratégia pouco conhecida e meio secreta que permite que alguns presos sejam transferidos para outras prisões de outros Estados norte-americanos, para sua própria proteção. De acordo com uma publicação do Public Integrity . O ex-agente pode vir até a cumprir pena fora do sistema prisional de Minnesota, através de uma estratégia pouco conhecida e meio secreta que permite que alguns presos sejam transferidos para outras prisões de outros Estados norte-americanos, para sua própria proteção.





A questão que surge é se Derek Chauvin, sendo um caso mediático e bastante polémico, necessitará de ser transferido para outra prisão de outro Estado para garantir a sua segurança.