Em noite de protestos Trump esteve refugiado no "bunker" da Casa Branca

Começaram em Minneapolis, no Minnesotta, mas rapidamente os protestos se estenderam a várias cidades e a outros Estados norte-americanos.





Na sexta-feira, centenas de manifestantes juntaram-se perto da Casa Branca, em Washington, gritando contra Donald Trump do outro lado dos portões. A tensão começou a aumentar quando os protestos se tornavam violentos e alguns manifestantes atiravam garrafas e tijolos.







Ao longo do dia, milhares de manifestantes protestaram pacificamente perto da Casa Branca, mas ao anoitecer, com centenas de pessoas ainda nas ruas, a tensão começou a aumentar, "à medida que as multidões avançavam contra filas da polícia de choque com escudos de plástico". As autoridades cercavam a vizinha Praça de Lafayette, com incêndios a apenas um quarteirão de distância da Casa Branca, quando os manifestantes começaram a atirar "garrafas de água, a disparar fogo de artifício" e a queimar "uma pilha de madeira e pelo menos um carro".









Temendo pela segurança de Trump e da família, os serviços secretos terão levado o presidente dos EUA para um "abrigo subterrâneo usado no passado durante ataques terroristas", de acordo com o New York Times . Contra a vontade dos assessores, Trump fazia publicações no Twitter apelando à "Lei e Ordem", até ter sido recolhido para o "bunker", para se proteger, avança o relatório do NYT.





Desde quarta-feira que milhares de pessoas têm saído às ruas de mais de 70 cidades nos Estados Unidos, para protestar contra a morte de George Floyd, um homem negro que morreu sob custódia policial, em Minneapolis, provocando cenas de saque e violência que já levaram vários governos estaduais e pedir a intervenção da Guarda Nacional e mais de 40 cidades a decretar o recolher obrigatório.