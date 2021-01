George W. Bush na tomada de posse de Joe Biden

", escreveu na rede social Twitter o porta-voz do 43.º chefe de Estado norte-americano, Freddy Ford.Esta será a oitava vez que George W. Bush, que governou entre 2001 e 2009, assiste à tomada de posse de um presidente norte-americano, precisou.

"Assistir à transição pacífica do poder é um momento forte da nossa democracia que não sai de moda", acrescentou o porta-voz, numa alusão ao presidente ainda em exercício, Donald Trump, que continua sem reconhecer a derrota nas eleições de 3 de novembro.

O anúncio foi feito um dia antes da sessão conjunta do Congresso para ratificar a vitória do democrata Joe Biden., informou uma porta-voz do Centro Carter em Atlanta.Esta é a primeira vez que o casal não estará presente na tomada de posse de um presidente desde que o democrata assumiu o cargo, em 1977.A porta-voz disse à agência de notícias Associated Press que o casal felicitou Joe Biden, aliado de Carter quando este esteve na Casa Branca.Jimmy Carter tornou-se em março de 2019 o mais velho ex-presidente vivo na história dos Estados Unidos, ultrapassando George H.W. Bush, que morreu em novembro de 2018.Desde o início da pandemia, Carter e a mulher têm passado a maior parte do tempo em casa, na cidade de Plains, na Geórgia.