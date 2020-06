Geórgia adia para 1 de agosto a retoma dos voos internacionais

Tiblíssi, 25 jun 2020 (Lusa) -- A Geórgia, que conta com menos de mil contágios de covid-19, adiou para 01 de agosto a retoma dos voos regulares internacionais devido à pandemia do novo coronavírus no mundo, indicaram hoje as autoridades de Tiblíssi.