Geórgia admite transferir ex-Presidente Saakachvili para um hospital militar

Milhares de apoiantes de Saakachvili, 53 anos, voltaram a descer hoje às ruas em Tbilissi, a capital, para exigir garantias de assistência médica adequada ao antigo dirigente do país do Cáucaso, atualmente considerado o líder da oposição.

O ex-Presidente georgiano iniciou a greve de fome em 01 de outubro em protesto contra a sua detenção por "abuso de poder", acusação que considera "política", e logo após o regresso de oito anos de exílio na Ucrânia, onde adquiriu a nacionalidade do país.

As autoridades georgianas recusaram inicialmente as recomendações médicas para que fosse transferido para um hospital civil, mas hoje parecem ter alterado a sua posição. Na quinta-feira, o ex-líder desfaleceu durante um encontro com os seus advogados.

"A nossa proposta consiste em transferi-lo para um hospital militar", declarou em conferência de imprensa o ministro da Justiça, Rati Bregadze, aludindo ao estabelecimento que se situa em Gori, 90 quilómetros a oeste da capital Tbilissi.

"É um local onde a saúde e a segurança podem ser protegidas ao máximo pelo Estado", assegurou, sem deixar de acusar a oposição de "explorar a saúde de Saakachvili em benefício dos seus objetivos políticos".

O ex-Presidente foi transferido em 08 de novembro da sua prisão para um hospital penitenciário, e no início desta semana um conselho de médicos considerou "crítico" o seu estado de saúde e pediu a sua transferência para uma unidade de cuidados intensivos de um estabelecimento civil, com melhores equipamentos.

Três dias depois, o ex-dirigente anunciou que poria termo à greve de fome no caso de transferência para uma clínica civil "de alta tecnologia".

A prisão de Saakachvili agravou a prolongada crise política iniciada no rescaldo das legislativas de 2020, que o partido Sonho Georgiano (no poder) venceu por curta margem e com a oposição a denunciar uma fraude generalizada.

O primeiro-ministro Irakli Garibachvili esteve envolvido numa polémica após declarar que Saakachvili "tem o direito de se suicidar" e referir que o Governo foi forçado a prendê-lo porque se ter recusado a renunciar à atividade política.