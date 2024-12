As manifestações da última noite na capital Tblisi ficaram marcadas pela intervenção da polícia.A ONU já condenou o uso "desproporcionado da força" nesta manifestações. Em comunicado, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, expressou preocupação com a violência que tem marcado os protestos no país.