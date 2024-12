A presidente do país, que apoia os protestos, garante que não deixa o cargo no próximo mês até haver novas eleições legislativas, desafiando assim o primeiro-ministro, que acusa as forças da oposição pró-União Europeia de planearem uma revolução.



Os manifestantes entendem que a eleição de 26 de outubro foi fraudulenta.



O partido Sonho Geórgia, que pretende suspender as negociações de adesão à União Europeia, obteve quase 54% dos votos.