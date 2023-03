Georgia. Protestos em Tbilissi prosseguem apesar de repressão policial

As autoridades usaram gás lacrimogéneo e canhões de água para afastar as pessoas das imediações do Parlamento.



Foram detidas setenta e sete pessoas.



Os manifestantes contestam uma lei que, se for avante, ameaça a liberdade de imprensa, as liberdades civis e a abertura do país a organizações não-governamentais.



A lei obriga, ainda, as empresas que recebam do estrangeiro mais do que 20% do financiamento total a registarem-se num determinado regime. Se não o fizerem, podem vir a pagar multas.



Milhares de pessoas contestam esta legislação, comparando-a a um decreto repressivo, adotado pela Rússia em 2012.