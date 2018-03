Ghouta Oriental. Damasco avança e tréguas marcam passo

RTP02 Mar, 2018, 11:32 | Mundo

Indiferente às críticas e aos apelos para suster a sua ofensiva, o exército sírio deu início ao avanço terrestre depois de 10 dias de bombardeamento intensivo.



Esta manhã, registou novo avanços, de acordo com o Observatório Sírios dos Direitos Humanos, OSDH, tendo capturado a aldeia de Hawsh Zreika, além de Hawshal-Zawahra, na área de Maraj, no limite leste e sudeste do enclave dominado por grupos armados opostos a Damasco.



Há sete dias o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução a impor um cessar-fogo humanitário na Síria, mas no terreno o impacto foi nulo. O mesmo sucedeu com a declaração russa, segunda-feira, de períodos de cinco horas diárias de tréguas, para permitir a entrada de ajuda humanitária e a saída de civis, de feridos e de doentes, através de corredores humanitários.

Comboio domingo

O socorro marca passo à entrada da Ghouta Oriental, por falta de segurança. A área vasta de Ghoutta Oriental, formada por quintas e pequenos aglomerados urbanos na periferia de Damasco, é habitada por cerca de 400 mil pessoas e, desde 3013, vive sob domínio de grupos armados islamitas hostis ao Governo do Presidente Bashar al-Assad. O exército sírio mantém a zona cercada desde então e em fevereiro iniciou uma ofensiva para recuperar o controlo.



Esta manhã, o diretor para o Médio Oriente da agência da ONU para as crianças, UNICEF, revelou que o Governo sírio poderá autorizar a entrada de um comboio humanitário com suprimentos para 180 mil pessoas em Ghouta Oriental, no próximo domingo.



Geert Cappelaere afirmou em conferência de imprensa que não foi dado sinal quanto ao envio de auxílio para outras áreas de enclave nem qualquer acordo para a retirada de cerca de mil pessoas necessitadas de auxílio médico urgente.



"Temos uma indicação do Governo da Síria de que um comboio humanitário será autorizado (a entrar) dia 4 de março, ou seja o dia depois de amanhã. Esperamos que esta indicação se revele um compromisso autêntico", acrescentou.

Alimentos e água quase no fim

No passado o Governo de Damasco exigiu a retirada de materiais clínicos e cirúrgicos dos comboios de auxílio humanitário, para impedir a recuperação de combatentes feridos.



Cappelaere calculou esta manhã, que o procedimento de damasco deverá repetir-se. "entre hoje e domingo, sejamos realistas, vimos no passado que em certos comboios, foram retirados suprimentos, sobretudo cirúrgicos", lembrou.



Nos últimos seis meses, o risco de má-nutrição severa e grave aumentou dez vezes entre as crianças de Ghouta Oriental, devido à falta de alimentos, refere a UNICEF.



O cerco imposto a Ghoutta Oriental e a recente ofensiva implicam que os alimentos, a água potável e as reservas de medicamentos no enclave estão quase no fim. Várias fontes calculam em mais de 500 mortos civis o número de vítimas dos bombardeamentos intensivos iniciados pelo exército sírio a 18 de fevereiro.



Ainda esta sexta-feira, o Conselho das Nações Unidas para os Direitos Humanos irá reunir-se com carácter de urgência sobre a situação síria, a pedido do Reino Unido.