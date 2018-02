Ghouta Oriental. Mais de 400 civis mortos em cinco dias

RTP22 Fev, 2018, 18:19 / atualizado em 22 Fev, 2018, 18:20 | Mundo

“Cinco dias de bombardeamentos e tiros de artilharia intensos mataram 403 civis, entre ele 95 crianças”, anunciou o Observatório sírio dos direitos do Homem. De acordo com o diretor do organismo, Rami Abdel Rahmane, pelo menos 46 pessoas perderam a vida esta quinta-feira. Foram ainda encontrados nos escombros cadáveres de bombardeamentos realizados desde domingo.



De acordo com o Observatório, 17 civis morreram no domingo, 127 na segunda, 1287 na terça-feira e 85 na quarta-feira.



O regime sírio lançou no domingo uma campanha de bombardeamentos devastadores sobre Ghouta Oriental, uma zona situada a este de Damasco cercado desde 2013 e que é o último reduto rebelde às portas da capital síria.



De acordo com um jornal próximo do regime de Bashar al-Assad, esta campanha é o prelúdio de uma ofensiva terrestre das forças governamentais.



O Governo tem negado ter como alvo civis e insiste que está a tentar libertar Ghouta Oriental dos “terroristas”, um termo que tem sido usado para denominar militantes jihadistas e grupos rebeldes no enclave.



Na quarta-feira Zeid Raad Al Hussein, responsável das Nações Unidas dos Direitos Humanos, acusou o Governo de estar a levar a cabo uma “monstruosa operação de extermínio”. As unidades de saúde têm sido repetidamente atingidas, o que significa que centenas de pessoas com ferimentos graves enfrentam uma morte lenta e dolorosa sem tratamento médico, reforçou.



Os ataques foram denunciados, entre outros, pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, que pediu uma trégua imediata neste “inferno na terra” às portas de Damasco.



O conflito na Síria já fez mais de 340 mil mortos e milhões de deslocados e refugiados.



O Conselho de Segurança da ONU reúne-se esta quinta-feira para discutir um projeto de resolução pedindo uma trégua nacional de 30 dias que permita o acesso à região. De acordo com as Nações Unidas, 393 mil pessoas estão presas em Ghouta Oriental, sem conseguir sair do território.



O ministro russo dos Negócios Estrangeiros Sergei Lavrov revelou que considerava permitir que o texto fosse aprovado desde que a trégua não abrangesse os grupos jihadistas Estado Islâmico e Hayat Tahrir al-Sham.

'Capacetes brancos' comparam bombas a “operação de extermínio”

Um porta-voz da Defesa Civil Síria, os chamados “capacetes brancos”, comparou hoje a uma “operação de extermínio” o bombardeamento, pelo regime, de Ghouta Oriental, um bastião rebelde nos arredores de Damasco.



Citado pela Associated Press, Siraj Mahmoud disse que os bombardeamentos têm atingido todo o tipo de alvos, incluindo escolas, hospitais, mercados, equipas de salvamento e zonas residenciais.



“Toda a gente sabe que é um extermínio”, disse Mahmoud, numa gravação áudio enviada a vários jornalistas.



Segundo o porta-voz, quatro membros das equipas de busca e salvamento do grupo foram mortos desde que o regime intensificou os bombardeamentos, no domingo à noite.