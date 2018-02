Ghouta Oriental. ONU à espera de trégua incerta está pronta a avançar

Carlos Santos Neves - RTP26 Fev, 2018, 22:01 / atualizado em 26 Fev, 2018, 22:02 | Mundo

“As Nações Unidas mobilizaram e estão prontas a apoiar de imediato comboios de ajuda para diversas áreas em Ghouta Oriental assim que as condições o permitam, bem como centenas de evacuações médicas”, garantiu por email Linda Tom, porta-voz para as operações humanitárias da ONU em Damasco, citada pela agência Reuters.

Os denominados “capacetes brancos”, organização civil síria, acusam Damasco de ter lançado gás de cloro sobre Ghouta. Moscovo desvaloriza, dizendo tratar-se de uma “provocação” dos detratores de Assad.



No espaço de uma semana, naquele que é tido como o derradeiro bastião rebelde às portas de Damasco, morreram perto de 600 pessoas. Há ainda notícia de quase três mil feridos.



Desde sábado, segundo os dados das Nações Unidas, as sucessivas vagas de bombardeamentos aéreos e de fogo de artilharia das forças leais ao Presidente Bashar al-Assad mataram mais 30 pessoas, incluindo mulheres e crianças.



Prosseguem, simultaneamente, os disparos de granadas de morteiro contra Damasco a partir de Ghouta Oriental, assinala ainda a ONU.



João Botas, Pedro Pessoa - RTP



“Cada minuto perdido significa mortes”



Filipe Silveira, Luís Vilar - RTP



c/ agências

Para desencadear qualquer tipo de resgate de civis, as Nações Unidas terão de aguardar a implementação, no terreno, do cessar-fogo exigido na resolução adotada no passado sábado pelo Conselho de Segurança - ao cabo de mais de duas semanas de negociações destinadas a envolver no processo a Rússia, potência aliada do Governo de Assad.Por outro lado, os comboios humanitários da ONU podem vir a beneficiar das cinco horas diárias de cessar-fogo ordenadas esta segunda-feira a partir do Kremlin, a par da abertura de corredores para a evacuação de civis. Uma ordem atribuída ao próprio Presidente russo, Vladimir Putin, e anunciada pelo seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu.De Bruxelas saiu também esta segunda-feira a exigência de uma imediata implementação do cessar-fogo de 30 dias. Pela voz da alta representante da União Europeia para a Política Externa, Federica Mogherini.“A trégua não foi rompida, ela nem sequer começou”, observou a responsável após uma reunião com os ministros europeus dos Negócios Estrangeiros.“Exigimos que ela comece tão rapidamente quanto possível. Enviei hoje uma carta aos ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia, do Irão e da Turquia, garantes do processo de Astana, para lhes pedir que desempenhem o seu papel e façam respeitar a resolução adotada no sábado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Cada minuto perdido significa mortes”, frisou Mogherini.Assinado a 4 de maio do ano passado por Rússia, Irão e Turquia, o acordo de Astana prevê a criação de quatro zonas de cessar-fogo em território sírio, entre as quais o subúrbio de Ghouta Oriental.Ainda de acordo com a alta representante da União Europeia, a última resolução do Conselho de Segurança constituiu uma “primeira etapa” encorajadora. Contudo, “a situação no terreno está a deteriorar-se de forma dramática, em particular do ponto de vista humanitário”.A UE somou os nomes dos novos ministros sírios da Indústria e da Educação à lista de figuras conotadas com o regime de Assad abrangidas por sanções. São agora 257 as personalidades impedidas de se deslocarem a países-membros e com bens congelados em território da União. Há ainda 67 entidades sancionadas.