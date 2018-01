Gigante britânico da construção e dos serviços Carillion declara falência

Lusa15 Jan, 2018, 09:59 | Mundo

Em comunicado, o presidente do grupo, Philip Green, indicou que a única escolha é "entrar em liquidação com efeito imediato", deixando no desemprego cerca de 43 mil trabalhadores em todo mundo, dos quais 19.500 no Reino Unido.

O Governo deverá avançar com "os fundos necessários para manter os serviços públicos fornecidos pela empresa, firmas contratadas e subcontratadas", acrescentou.

Green disse que as negociações mantidas no fim de semana não resultaram em "apoios financeiros a curto prazo", o que tiria permitido à empresa continuar a funcionar até chegar a um acordo permanente sobre a sua dívida.

O presidente disse que "nos últimos meses, foram feitos esforços enormes para reestruturar a Carillion".

A falência da Carillion tem graves consequências para o Estado britânico, que depende da empresa para muitos serviços públicos, de transporte, de educação ou de saúde.

Nos últimos meses, a oposição trabalhista criticou o Governo por ter adjudicado mais projetos públicos à Carillion, que em julho passado fez uma primeira advertência relativamente à sua situação financeira.