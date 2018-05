Giuseppe Conte recusou formar Governo em Itália

Em resposta o indigitado Giuseppe Conte desistiu de formar governo e de se tornar o próximo primeiro-ministro de Itália.



A renúncia de Conte surge depois do Presidente da República, Sérgio Matarella, ter recusado dar posse a um ministro da economia crítico do euro.



Paolo Savona, de 81 anos, já foi ministro da indústria nos anos 90 do século passado e mais recentemente chegou a defender a saída de Itália da moeda única.



Motivo que levou o Chefe de Estado a recusar Savona por entender que o país deve pertencer ao euro.



Sérgio Matarella explica que aceitou todos os outros nomes propostos para a formação de Governo à exceção de Paulo Savona:





Regressam as dúvidas sobre o próximo Governo italiano.Esta segunda-feira o Presidente da República vai reunir-se com o antigo dirigente do FMI, Carlo Cotarelli