Glasgow precisa de investimento urgente para resistir às alterações climáticas, revela estudo

Durante um mês, vários líderes mundiais vão estar em Glasgow a refletir e a alertar para o impacto do aquecimento global no mundo. As mudanças climáticas prometem ser disruptivas nesta mesma cidade anfitriã, como em tantas outras, se nada for feito com urgência.







Um relatório da Climate Ready Clyde, que reúne vários órgãos e entidades do meio académico e da saúde, alerta que será necessário fazer um investimento de 184 milhões de libras por ano na área metropolitana da cidade para fazer face às alterações climáticas.







O estudo foca-se na área de com o mesmo nome que atravessa as cidades de Glasgow, Hamilton, Paisley, Lanark e Dumbarton, entre outras, e estima que o impacto das mudanças climáticas chegará primeiro a cerca de 140 mil habitantes mais pobres, que vão sentir os efeitos das ondas de calor, inundações repentinas e secas.

A prioridade passa também por plantar cerca de 18 milhões de árvores, que vão ajudar a suportar as temperaturas mais altas na cidade e absorver as chuvas das próximas décadas.

O relatório estima que as mudanças climáticas poderão levar a eventos extremos que podem ameaçar até 100 mil casas e quase 19 mil empresas da região. Assim, o investimento mais urgente deverá dirigir-se às casas e escritórios mais expostos ao risco, preparando estes espaços para as ondas de calor, mas também a estradas e ligações ferroviárias.

Repetição constante do verão de 2018



O responsável pela organização do relatório e antigo presidente executivo da Agência Escocesa de Proteção Ambiental, James Curran, salienta que as populações em maior risco são, ao mesmo tempo, as que são menos culpadas pelo aquecimento global. “São as que mais vão sofrer com moradias precárias, com a humidade no inverno, com o calor excessivo no verão, com transportes públicos interrompidos”.







“Se não respondermos de forma coerente e urgente, as desigualdades que já existem na sociedade serão agravadas”, acrescenta.





O serviço meteorológico do Reino Unido, Met Office, estima que as temperaturas máximas em Glasgow durante o verão poderão subir 1,1 graus centígrados até 2030 e 2,6°C até 2080. A estimativa pressupõe que o aquecimento climático fica limitado a 2,9 graus centígrados acima dos níveis industriais em 2080.







No pior dos cenários, em que as temperaturas aumentam 4,6°C no mundo em 2080, as temperaturas máximas do ar no verão da cidade podem subir 7°C.





A partir de 2050, passa a existir a possibilidade de 50 por cento de um verão com temperaturas elevadas a cada ano, ao nível do recorde estabelecido em 2018. Nesse ano, as temperaturas ultrapassaram sucessivamente os 30°C numa cidade pouco preparada para o calor e o telhado do Science Centre de Glasgow derreteu parcialmente naquele que foi o mês de junho mais quente da cidade desde que há registos.