Global Covenant of Mayors for Climate & Energy vence prémio Gulbenkian para a Humanidade

O apoio aos projetos selecionados será realizado em estreita colaboração com o Pacto de Autarcas Regional na África Subsariana, a Cooperação Internacional Alemã e o Banco Europeu de Investimento.Esta atribuição "não podia ser mais oportuna e apropriada, já que mais de metade da população mundial vive em áreas urbanas, sendo as cidades responsáveis por mais de 70% das emissões globais de CO2" sublinha o júri do Prémio Gulbenkian que descreve estes projetos, de elevada ambição climática.O júri destaca "o papel determinante dos municípios para lutar eficazmente contra as mudanças climáticas e o alcance global desta organização", o júri frisou o facto de o montante do Prémio "se destinar a apoiar a sua ação concreta na criação de cidades descarbonizadas e resilientes, com um foco especial em dois projetos em África".Michael Bloomberg, que preside a GCoM a par de Frans Timmermans, salienta que as cidades "são a chave para vencer a batalha contra as alterações climáticas" e que "apoiando-as e ajudando-as a trabalhar em conjunto, podemos fazer muito para acelerar o progresso global".Bloomberg afirma ainda que "o valor do prémio irá, através do Global Covenant of Mayors, ajudar as cidades da África subsariana a enfrentar as alterações climáticas, de modo que possam também recuperar dos impactos económicos provocados pela pandemia".O Prémio Gulbenkian para a Humanidade será entregue no dia 9 de novembro na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, a COP26, que se realiza em Glasgow, na Escócia.