Golfo. Reino Unido junta-se aos EUA em missão de proteção marítima

RTP05 Ago, 2019, 19:04 / atualizado em 05 Ago, 2019, 19:05 | Mundo

“O Reino Unido está empenhado em garantir que os seus navios estão protegidos de ameaças ilegais. Por essa razão, aderimos hoje à nova missão de segurança marítima no Golfo”, afirmou o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace.



A tensão no Estreito de Ormuz tem sido uma constante. O cerne da tensão era, inicialmente, entre os Estados Unidos e o Irão, devido às sanções impostas por Donald Trump a Teerão.



O Reino Unido entrou, igualmente, em conflito depois de, em julho, ter apreendido um petroleiro iraniano – Grace 1 – acusando-o de violações contra o bloqueio à Síria. Duas semanas depois, a Guarda Revolucionária do Irão capturou o petroleiro britânico Stena Imperio, por alegadas infrações marítimas.



“Estamos ansiosos para trabalhar ao lado dos EUA e outros países no sentido de encontrar uma solução internacional para os problemas no Estreito de Ormuz”, acrescentou Wallace.



No final do mês passado, o Reino Unido já tinha destacado um contratorpedeiro para escoltar os navios de bandeira britânica no Estreito de Ormuz. Segundo The Guardian, serão agora fornecidos dois navios da Marinha Real Britânica, que se irão juntar a dois navios de guerra dos EUA.

Londres espera apoio europeu

Até ao momento, nenhum outro país europeu se juntou a esta missão. França e Alemanha indicaram que se recusavam a participar numa missão liderada pelos EUA, por considerarem que agravaria as tensões com o Irão.



Os dois países, assim como o Reino Unido, estão comprometidos com Teerão relativamente ao acordo nuclear, do qual os EUA já saíram.



O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, garante, no entanto, que a aliança com os EUA destina-se unicamente à proteção marítima e não representa qualquer alteração ao compromisso com o Irão relativamente ao acordo nuclear. O Reino Unido espera que depois de demonstrar o apoio aos EUA, mais países europeus se juntem à missão.



Em julho, Londres tinha já comunicado a sua intenção de criar uma missão de proteção marítima sob liderança europeia com o objetivo de vigiar as águas da região do Golfo Pérsico.



O anúncio, na altura realizado pelo ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, era feito dias depois de os EUA terem convidado o Reino Unido para a constituição de uma força naval internacional.



O governo de Boris Johnson terá, por isso, abandonado a ideia de uma missão europeia e juntou-se aos EUA.

“Irão não voltará a fechar os olhos

O comunicado do Reino Unido surge no mesmo dia em que o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros garantiu que Teerão não vai continuar a fechar os olhos a eventuais “infrações marítimas” no Golfo Pérsico.



“O Irão costumava ignorar algumas infrações marítimas no Golfo, mas a partir de agora não voltará a fechar-lhes os olhos”, afirmou Mohammad Javad Zarif.



Zarif apelidou a apreensão britânica de um petroleiro iraniano de “pirataria” e defendeu que “o Governo do Reino Unido tem sido cúmplice do terrorismo económico dos Estados Unidos contra o Irão”.