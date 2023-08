Oito dos dez portugueses que manifestaram vontade de sair do Níger já foram retirados do país.

A confirmação veio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que refere que a retirada de cidadãos nacionais continua, depois do golpe de Estado.



Na última madrugada chegaram a Paris 262 pessoas, entre as quais cinco portugueses.



Mas não se sabe se fazem parte do grupo de dez que foi identificado pelas autoridades portuguesas.



O golpe de Estado no Níger foi condenado pela comunidade internacional.