Gomes Cravinho desdobra-se em contactos no âmbito da ONU

João Gomes Cravinho vai também reunir-se com o presidente da Assembleia-Geral, Abdulla Shahid, e com os subsecretários-gerais para as Operações de Paz, Jean-Pierre Lacroix, e para os Assuntos Políticos e Consolidação da Paz, Rosemary DiCarlo.Esta deslocação do chefe da diplomacia portuguesa a Nova Iorque coincide com a eleição do novo presidente da 77.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o húngaro Csaba Kőrösi.Na terça-feira, Gomes Cravinho vai contactar com a comunidade portuguesa nos Estados Unidos, começando pelo consulado-geral de Newark, depois visita a East Side High School, onde irá entregar manuais escolares de português, e segue-se o centenário Sport Clube Português. O dia termina com um evento que assinalará o Dia de Portugal, do Camões e das Comunidades Portuguesas.