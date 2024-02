Gomes Cravinho. G20 debateu "reforma da governação global"

As críticas à Rússia pela morte do opositor Alexei Navalny marcaram a reunião, assim com a "reforma da governação global", referiu o ministro português.



"As duas estão ligadas", considerou, apontando o caso Navalny e outros como a invasão russa da Ucrânia e o "desrespeito pelo direito humanitário em Gaza" como sintomas da "desagregação das próprias organizações internacionais", algumas estabelecidas "há 80 anos".



O G20 manifestou amplo apoio à solução dos dois estados, Palestina e Israel, para diminuir a tensão no Médio Oriente.



Além da reforma das instituições internacionais, Gomes Cravinho revelou que foram debatidas "penalizações fortes àqueles que não obedecem às regras", caso contrário estas revelar-se-ão inúteis.



Gomes Cravinho reuniu-se ainda à margem do G20 com homólogos de diversos países, como a África do Sul, a Noruega, a França, a Coreia do Sul, com quem debateu a cooperação bilateral.

Artigos Relacionados Cravinho: Lavrov confrontado no G20 com contradições russas e morte de Navalny