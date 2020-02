Google lucra com venda online de armas ilegais no Reino Unido





Ao que a Sky News apurou, a maioria dos anúncios em causa, publicados no motor de busca, está vinculada a produtos que se encontram na plataforma eBay.



Um porta-voz da empresa assegurou que “esses itens foram banidos da plataforma, de acordo com a nossa política de armas. Removemos os itens e estamos a tomar medidas contra os vendedores”.



O mesmo porta-voz acrescentou: “Não toleramos produtos ilegais ou inseguros nos nossos mercados, sendo por isso necessário que todos os vendedores cumpram a lei”.



O Ministério do Interior do Reino Unido classificou a venda de armas online como “perigosa e ilegal”, salientando que a redução de conteúdos ilegais das plataformas deve ser feita através do uso de “processos robustos”.



Face ao sucedido, a Google salientou que, “embora desejemos que o Google Shopping ajude a conectar pessoas com anunciantes e produtos, temos políticas que determinam quais os anúncios que podemos fazer e quais não são permitidos. Além disso, exigimos que todos os anunciantes cumpram a lei local”.



O motor de busca possuiu um mecanismo de avaliação algorítmica e humano para controlar se as listas dos produtos contém armas ou outros engenhos ilegais.

Desde 2013, a agência Border Force já aprendeu milhares de armas de fogo importadas de forma ilegal para o Reino Unido.



Os números divulgados pela agência referem que a tendência é de crescimento. Em 2018 as importações atingiram um recorde de mais de duas mil armas.



As estatísticas criminais, que registam o uso de armas, também verificam uma tendência de aumento. Desde 2013,