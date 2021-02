Google vai pagar por conteúdos jornalísticos na Austrália

Numa declaração, o presidente da News Corp., Robert Thomson elogiou o governo australiano, que "apoiou firmemente o país e o jornalismo" ao propor uma lei para partilha com a comunicação social de receitas das plataformas da internet.Outras empresas de comunicação social também já chegaram a acordo com a Google, caso da Seven West Media, e decorrem negociações com a Nine Entertainment e a estatal Australian Broadcasting Corp. (ABC).A Google chegou já a acordo com 450 publicações em todo o mundo para integrar conteúdo jornalístico no novo modelo News Showcase, lançado em outubro do ano passado.





Em Janeiro, a Google chegou a acordo com os grupos de media franceses para pagar direitos de autor pelos seus artigos, sendo o valor definido em função do número de publicações e tráfego dos sites.Os utilizadores fora da Austrália também deixarão de poder partilhar artigos da comunicação social australiana.William Easton, diretor regional da Facebook, justificou a diferença de abordagem em relação à Google com o "relacionamento com notícias fundamentalmente diferente" de ambas as plataformas, uma vez que na rede social são as empresas de comunicação social que partilham os conteúdos, porque lhes permite aumentar acessos, receitas publicitárias e venda de assinaturas.