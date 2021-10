Gordon Brown quer vacinas não utilizadas na Europa entregues aos outros países

Para Gordon Brown com essas sobras 40 por cento da população mundial poderia ser vacinada até ao final do ano, isto se essas vacinas forem doadas no imediato.





E precisamente nesse sentido Portugal vai enviar para Moçambique, mais duzentas mil doses de vacinas contra a Covid 19.O lote é constituído por vacinas da AstraZeneca e vai ser entregue amanhã, pela Embaixada de Portugal às autoridades moçambicanas.Foi o que revelou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que dá conta de que, com este envio, o número de doses doadas por Portugal a Moçambique vai atingir as 360 mil.A partilha de vacinas com os países mais pobres é precisamente um dos temas em cima da mesa, na reunião do G20, marcada para este fim-de-semana em Roma.Prevê-se que os líderes das vinte nações mais ricas do mundo se organizem, enviando o excedente de doses para regiões do mundo onde existe uma escassez de vacinas.