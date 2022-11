Gorongosa tem quase 100 clubes para mostrar que raparigas devem ir à escola

Rapariga menstruada não pode atravessar as ruas em comunidades rurais do centro de Moçambique, logo, "também não pode ir à escola", conta Américo Boaze, gestor sénior do programa de educação do Parque Nacional da Gorongosa, que tenta contrariar o fenómeno.