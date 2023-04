Governador da Virgínia augura "grande futuro" na relação económica com Taiwan

Glenn Youngkin, que assinou na segunda-feira uma ordem executiva que autoriza o estabelecimento do referido gabinete, disse, em conferência de imprensa, que a cooperação económica e comercial "vai ajudar a continuar a construir um relacionamento já forte".

"Virgínia e Taiwan têm um grande futuro, economicamente falando, e as nossas sociedades vão continuar a prosperar", disse.

Younking, que vai visitar a seguir a Coreia do Sul e o Japão, indicou que as visitas a "parceiros de confiança" visam "fortalecer a cooperação nas cadeias de fornecimento para indústrias - chave, como `chips` semicondutores, veículos elétricos ou equipamentos farmacêuticos", numa altura em que os EUA tentam reduzir o papel da China no comércio internacional.

Segundo dados citados pelo governador, as exportações de produtos do seu Estado para Taiwan registaram um aumento homólogo de 27%, o ano passado. A Virgínia importou mais de mil milhões de dólares em mercadorias da ilha.

A visita do político norte-americano acontece num período de tensões renovadas entre Pequim e Washington, por conta de Taiwan, após a recente visita da líder taiwanesa, Tsai Ing-wen, aos EUA, onde se reuniu, em Los Angeles, com o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, provocando a indignação de Pequim.

No final da Segunda Guerra Mundial, Taiwan integrou a República da China, sob o governo nacionalista de Chiang Kai-shek. Após a derrota contra o Partido Comunista, na guerra civil chinesa, em 1949, o Governo nacionalista refugiou-se na ilha, que mantém, até hoje, o nome oficial de República da China, em contraposição com a República Popular da China, no continente chinês, comunista.

O território realizou reformas democráticas nos anos 1990 e é hoje uma das mais vibrantes democracias no leste da Ásia. Mas, Pequim considera a ilha parte do seu território e ameaça a reunificação através da força, caso Taipé declare formalmente a independência.

Pequim encara os contactos internacionais de Taiwan como iniciativas no sentido da independência formal da ilha.

Washington não tem relações oficiais com Taipé, mas é o principal fornecedor de armas de Taiwan e seria o seu maior aliado militar em caso de uma invasão chinesa.