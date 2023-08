Governador de Cabo Delgado enaltece papel de militares da SADC

"A maior expressão da solidariedade entre os povos da SADC temos estado a testemunhar especialmente na nossa província, com a presença em peso das Forças integradas da SAMIM [missão da SADC em Moçambique], conjuntamente com as nossas Forças de Defesa e Segurança no combate ao terrorismo, criando assim as condições necessárias para o desenvolvimento económico", reconheceu Valige Tauabo.

Ao participar hoje em Pemba, capital da província, nas celebrações do dia da SADC, o governador reiterou que a união dos países da região deve representar uma "lição" aos terroristas, de que não poderão impor-se em nenhuma parte do território de Cabo Delgado.

"Acreditámos, e fica demonstrado, que juntos somos ainda mais fortes. E fica nítida uma lição que aqueles que movem ações terroristas contra a nossa população, escondendo o rosto sobre os objetivos inconfessáveis que têm sobre as riquezas da nossa terra: saibam que estes pertencem única e exclusivamente ao povo moçambicano e jamais deixaremos que alguém se imponham no nosso solo pátrio", disse.

Os chefes de Estado da SADC decidiram prorrogar o prazo da missão militar da organização regional que apoia Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, avançou em 12 de julho aquela organização, em comunicado.

"A `troika` da Cimeira do Órgão prorrogou o mandato da missão da SADC em Moçambique [SAMIM] por um período de 12 meses, com efeitos a partir de 16 de julho", refere a nota emitida após uma sessão extraordinária da `troika` dos chefes de Estado e do Governo da SADC.

Além de "consolidar as conquistas alcançadas", a decisão de prorrogar o prazo da missão visa facilitar o regresso seguro das populações que foram obrigadas a fugir devido ao conflito naquela província do norte de Moçambique.

A SADC realiza hoje a 43.ª cimeira, em Luanda, marcando o início da presidência rotativa pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço.

A resposta militar com apoio de forças estrangeiras em Cabo Delgado começou em julho de 2021 e, além de países-membros da SADC, conta com o Ruanda.

Vários distritos junto aos projetos de gás foram libertados desde a chegada das forças estrangeiras, mas surgiram novas vagas de ataques isolados a sul da região e na vizinha província de Nampula.

Em quase seis anos de ataques rebeldes, alguns dos quais reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico, o conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.