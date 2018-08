Governador do Banco de Inglaterra acende sinal amarelo para Brexit sem acordo

RTP03 Ago, 2018, 16:46 | Mundo

Em entrevista à BBC Radio 4, o governador do Banco de Inglaterra mostrou-se preocupado com o processo da saída do Reino Unido da União Europeia, afirmando que “a possibilidade de não existir um acordo é desconfortavelmente elevado nesta altura”.O aviso de Carney foi conhecido no dia do encontro, em Paris, entre a primeira-ministra britânica e o Presidente francês.



Mark Carney referiu que, tanto a Inglaterra como a UE, deveriam “esforçar-se para evitar” um cenário de inexistência de acordo, alertando para um quadro de maiores consequências.



Questionado sobre as efeitos deste cenário, Carney afirma que se assistiria “a uma perturbação ao nível da atividade económica, com preços mais elevados por um período de tempo”.

“Altamente indesejável”



O governador do Banco de Inglaterra, não deixando de alertar para um panorama “altamente indesejável”, acrescenta que o sistema financeiro do país está preparado para enfrentar a possibilidade de o Reino Unido abandonar a UE sem um acordo.



“O nosso trabalho no Banco da Inglaterra consiste em garantir que essas questões não aconteçam no sistema financeiro. O que não queremos é que as pessoas se preocupem com o seu dinheiro no banco, se podem ou não obter um empréstimo (…), e por isso antecipamo-nos e garantimos que os bancos tenham capital”, afirma.



As instituições bancárias de Inglaterra triplicaram o capital e maximizaram os lucros até dez vezes mais.



“A razão pela qual eles fizeram isso é para que possam estar em condições de resistir a um choque, venha ele de onde vier. Pode vir da China, do exterior ou de um Brexit sem acordo”, explica Mark Carney.