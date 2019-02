Governo acredita que reconhecimento de Guaidó não coloca portugueses em risco

RTP03 Fev, 2019, 14:32 / atualizado em 03 Fev, 2019, 14:32 | Mundo

Em entrevista à RTP, José Luís Carneiro lembra que a posição de Portugal, expressa publicamente pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, é a de uma defesa "intransigente" de uma solução pacífica de retorno à legitimação democrática, como tem vindo a ser reiterado pela União Europeia.







O secretário de Estado realça ainda que os portugueses residentes na Venezuela têm acompanhado de forma pacífica ops acontecimentos políticos recentes no país.



Recorda que nos protestos de 23 de janeiro, quatro estabelecimentos de portugueses foram danificados e uma pessoa foi detida, estando neste momento a ser acompanhada pelos serviços consulares portugueses.







A segurança da Embaixada portuguesa em Caracas está a ser reforçada. Chega este domingo à Venezuela um reforço do grupo de operações especiais portugueses. A PSP confirmou à RTP que partiram este sábado elementos do Grupo de Operações Especiais. A equipa viajou num Falcon 50 da Força Aérea que partiu de Figo Maduro e chega à capital da Venezuela este domingo.



A medida acontece quando existe um clima de maior tensão e agravamento da situação política e social na Venezuela.



Maduro só disponível para legislativas

Termina este domingo o prazo dado por Portugal e por outros cinco países da União Europeia a Nicolás Maduro para convocar eleições presidenciais livres na Venezuela. Perante o ultimato, Maduro continua a desafiar, reiterando apenas ser favorável a eleições legislativas antecipadas durante este ano.







Caso o presidente venezuelano não ceda, na segunda-feira os seis países europeus vão reconhecer politicamente Juan Guaidó como presidente interino.







Nicolás Maduro mantém o finca-pé. Ontem mesmo, na primeira vez que apareceu em público, seis meses depois de ter sido alvo de um ataque de drone, o presidente em funções disse apoiar uma eventual proposta da Assembleia Constituinte (AC, composta unicamente por simpatizantes do regime) de convocar eleições antecipadas.

O ultimato coincide com o reconhecimento pelo Parlamento Europeu de Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela.

“A AC tem a sua agenda de avaliação para convocar uma antecipação das eleições parlamentares ainda este ano. Estou de acordo em relegitimar o poder legislativo do país e que seja o povo a decidir", disse. A Assembleia Nacional tem como líder Juan Guaidó e seria esse o órgão a ser redefinido com eleições legislativas.



Durante o discurso Nicolás Maduro disse apoiar a proposta de diálogo, com a oposição, feita pelos Governos do "México, Uruguai e [países da Comunidade Carinha] Caricom". "No dia que queiram, como queiram, quando queiram, estou disposto a falar", vincou.



Segundo Maduro, na Venezuela "há um só Presidente". "Eu é que sou o Presidente de toda a Venezuela", acentuou.



O prazo dado pelos países europeus deverá esgotar-se este domingo sem alterações de discurso de Maduro.Na sexta-feira, o ministro português dos Negócios Estrangeiros já definia o quadro seguinte: após o fim do prazo de oito dias (a contar desde sábado) dado por Portugal, Espanha, França, Alemanha, Holanda e Reino Unido ao Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, “será feito aquilo que o ultimato diz, que é reconhecer a autoridade do presidente da Assembleia Nacional [Juan Guaidó], nos termos da Constituição venezuelana”.





Ou seja, na segunda-feira haverá um “reconhecimento político” individual a Guaidó por parte de cada um dos países, mas coordenado entre todos.



“O tempo de Maduro já passou e a questão é saber se a transição que é inevitável na Venezuela – porque o regime perdeu qualquer apoio popular e social e qualquer legitimidade política – se pode fazer de forma pacífica, sem confrontação interna, nem intervenção externa”, adiantou Santos Silva.

Primeira reunião do grupo de contacto da UE a 7 de fevereiro

A primeira reunião do grupo de contacto internacional constituído pela União Europeia para ajudar na organização de novas presidenciais na Venezuela realiza-se em 7 de fevereiro em Montevideu, anunciaram hoje a chefe da diplomacia europeia e o Presidente uruguaio.



O "Uruguai e a União Europeia (UE) acolherão conjuntamente, na quinta-feira 07 de fevereiro", a reunião, que "se realiza em Montevideu" a "nível ministerial", indicam Federica Mogherini e Tabare Vazquez num comunicado conjunto.



A alta representante da UE para a Política Externa tinha anunciado na passada quinta-feira a constituição de um grupo de contacto internacional para alcançar, em 90 dias, uma saída pacífica e democrática para a crise na Venezuela com a realização de eleições presidenciais.



O grupo integra, do lado europeu, a UE e Estados-membros como Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Suécia e, do lado latino-americano, Bolívia, Costa Rica, Equador e Uruguai.



"O objetivo do grupo de contacto é claro. Trata-se de permitir aos venezuelanos exprimir-se livre e democraticamente através de novas eleições. Não é uma mediação", frisou Mogherini na altura.



A crise política na Venezuela, onde residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes, soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).



O Governo português não tem registo de quaisquer incidentes envolvendo portugueses nas manifestações deste sábado.